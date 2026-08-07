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07 августа, 16:15

Транспорт

Движение временно ограничат в районе "Лужников" 9 августа

Движение временно ограничат в районе "Лужников" 9 августа

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Движение временно ограничат на ряде улиц в районе "Лужников" 9 августа. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения будут вводиться поэтапно. С 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 15:00 движение перекроют на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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