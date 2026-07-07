07 июля, 12:00Спорт
Две новые пары определились в 1/4 финала чемпионата мира
Определились еще две пары четвертьфиналистов на чемпионате мира по футболу. В 1/4 финала вышли сборные Испании и Бельгии.
Сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0. После окончания встречи португальский нападающий Криштиану Роналду не сдержал слез. По мнению спортивных экспертов, он вряд ли примет участие в следующем чемпионате мира.
Соперниками испанцев по четвертьфиналу станут бельгийцы, которые обыграли сборную США со счетом 4:1.
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