Две новые пары определились в 1/4 финала чемпионата мира

Определились еще две пары четвертьфиналистов на чемпионате мира по футболу. В 1/4 финала вышли сборные Испании и Бельгии.

Сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0. После окончания встречи португальский нападающий Криштиану Роналду не сдержал слез. По мнению спортивных экспертов, он вряд ли примет участие в следующем чемпионате мира.

Соперниками испанцев по четвертьфиналу станут бельгийцы, которые обыграли сборную США со счетом 4:1.

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