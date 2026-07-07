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07 июля, 09:45

Общество

Юристы сообщили о росте числа обращений по случаям "суррогатного брака" в Москве

Юристы сообщили о росте числа обращений по случаям "суррогатного брака" в Москве

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Юристы сообщили о росте числа обращений по случаям так называемого "суррогатного брака" в Москве. За последнее время количество таких обращений выросло в 5 раз. Этим термином называют случаи, когда после рождения ребенка между родителями возникает конфликт из-за общения с детьми и определения их места жительства.

Специалисты рекомендуют при возникновении подобных ситуаций как можно раньше обращаться за юридической помощью, сохранять переписку и другие доказательства. Если один из родителей препятствует общению с ребенком, скрывает его местонахождение или пытается вывезти его за границу, необходимо обращаться в суд для защиты своих прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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