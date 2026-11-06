На Арбате открылась выставка "Курсанты в Битве под Москвой"

На Арбате открылась фотовыставка "Курсанты в Битве под Москвой", приуроченная к 85-летию сражения и начала контрнаступления советских войск. Экспозиция рассказывает о молодых защитниках столицы, в том числе Кремлевских и Подольских курсантах.

На выставке представлены фотографии военных лет, документы и карты рассекреченных боевых действий курсантского штаба. Часть стендов посвящена современным военно-патриотическим мероприятиям и памятным маршам, которые проходят в Московском регионе.

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