Биологи предупредили о возможном появлении медведей-шатунов в Подмосковье

Биологи предупреждают о возможном появлении медведей-шатунов в Подмосковье предстоящей зимой. По предварительным прогнозам, сезон может оказаться теплее нормы, а затяжные оттепели и дожди способны затопить берлоги и заставить животных искать новые укрытия.

С начала 2026 года в областное министерство экологии поступило около 20 обращений о встречах с медведями. В Подмосковье обитает примерно 100 особей, часть из них приходит из соседних регионов.

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