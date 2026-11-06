Почти 70% москвичей прививаются от гриппа. Согласно данным социсследования, этот вид сезонной вакцинации остается самым популярным в столице.

Примечательно, что даже четверть убежденных противников прививок в прошлом сезоне в итоге изменили свое мнение и сделали укол. Жесткую позицию против занимают лишь 10% горожан. Большинство принимает решение по ситуации или считает такие меры полностью оправданными.

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