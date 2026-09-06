В парке "Усадьба Трубецких" прошел финал конкурса с участием нескольких сотен женщин

В парке "Усадьба Трубецких" прошел финал конкурса, в котором участвовали несколько сотен женщин, объединившихся в 10 команд. Каждая команда посвятила свою работу определенному народу или региону России, выбрав направления: мода и стиль, кулинария, ремесла или фольклор. Участницы создавали костюмы с традиционными элементами, осваивали ремесленные техники и готовили национальные блюда.

На выборах в Госдуму девятого созыва принимают участие 10 политических партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, участвовать могут граждане РФ старше 18 лет.

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