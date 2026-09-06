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Новости

06 сентября, 13:15

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Патриарх Кирилл возглавил Общемосковский крестный ход

Патриарх Кирилл возглавил Общемосковский крестный ход

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Патриарх Кирилл возглавил Общемосковский крестный ход. Во главе молитвенного шествия несут особо почитаемые святыни. Это смоленская икона Божией Матери и ковчег с мощами святого великого князя Дмитрия Донского.

Крестный ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Перед шествием Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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