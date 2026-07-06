06 июля, 07:30Транспорт
Автовладельцы столкнулись с доначислением утильсбора после ввоза машин из стран СНГ
Автовладельцы, которые ввезли автомобили из стран СНГ, начали получать требования о доначислении утильсбора. В отдельных случаях с учетом пени сумма требований превышает 1 миллион рублей.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) России пояснили, что доначисления связаны с неправильным применением льготного коэффициента при расчете утильсбора. Юристы считают, что из за таких требований в судах может значительно увеличиться число споров.
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