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06 июня, 19:15

Экономика

Представители 142 стран мира приняли участие в ПМЭФ-2026

Представители 142 стран мира приняли участие в ПМЭФ-2026

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершился в Санкт-Петербурге. В период с 3 по 6 июня мероприятие собрало более 24 тысяч участников из 142 стран и позволило заключить свыше 1 000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, который в своем выступлении осветил ключевые направления для развития страны: экономику, рынок труда, рост доходов населения, демографию и технологическое развитие.

Особого внимания удостоился стенд Москвы – один из самых ярких на форуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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