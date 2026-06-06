Представители 142 стран мира приняли участие в ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершился в Санкт-Петербурге. В период с 3 по 6 июня мероприятие собрало более 24 тысяч участников из 142 стран и позволило заключить свыше 1 000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, который в своем выступлении осветил ключевые направления для развития страны: экономику, рынок труда, рост доходов населения, демографию и технологическое развитие.

Особого внимания удостоился стенд Москвы – один из самых ярких на форуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

