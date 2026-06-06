Данные пользователей электросамокатов в России будут проверять по биометрии. Систему планируют внедрить в сервисах кикшеринга. Над проектом работает Минцифры.

Пока он коснется не всей страны – для начала такой вариант опробуют на федеральной территории "Сириус". Биометрические данные хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется ребенок. В дальнейшем систему могут применить и для аренды других видов транспорта.

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