06 июня, 10:00Транспорт
В России владельцы электрокаров могут получить крупные штрафы
В России с 1 июня владельцы электрокаров рискуют получить крупные штрафы. МЧС обновило правила пожарной безопасности. Теперь такие машины нельзя парковать в необорудованных местах.
Если ранее противопожарные требования распространялись только на парковки, где установлены зарядные станции, то с 1 июня 2026 года такие машины будет запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка.
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