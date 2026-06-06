В России владельцы электрокаров могут получить крупные штрафы

В России с 1 июня владельцы электрокаров рискуют получить крупные штрафы. МЧС обновило правила пожарной безопасности. Теперь такие машины нельзя парковать в необорудованных местах.

Если ранее противопожарные требования распространялись только на парковки, где установлены зарядные станции, то с 1 июня 2026 года такие машины будет запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.