Столичных водителей предупредили о повышенной опасности на дорогах из-за миграции лосей. Поводом стали сразу три случая выхода животных на проезжую часть в Зеленограде утром 5 ноября. Двое из них попали под машины, спасти сохатых не удалось.

Лоси выходят к людям в период гона. В это время они теряют привычную осторожность, пересекают крупные трассы и заходят во дворы жилых домов.

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