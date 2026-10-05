Оркестр Игоря Бутмана сыграет в джаз-клубе 9 октября в Москве

В джаз-клубе Игоря Бутмана 9 октября выступит его оркестр. Коллектив два десятилетия представляет Россию на мировых фестивалях и выступает с известными джазовыми музыкантами.

В кинотеатрах покажут приключенческий фильм "Как Иван в сказку попал" о мальчике, который оказывается в волшебном мире и проходит испытания, чтобы вернуться домой.

В Театре Маяковского зрители увидят спектакль "Дядя Ваня". Ранее театр ставил "Вишневый сад", "Чайку" и "Три сестры", а эту пьесу покажут впервые.

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