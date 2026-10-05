Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 08:00

Культура

Оркестр Игоря Бутмана сыграет в джаз-клубе 9 октября в Москве

Оркестр Игоря Бутмана сыграет в джаз-клубе 9 октября в Москве

В театре ШДИ продолжаются показы спектакля "Белые ночи"

"Интервью": Юрий и Дмитрий Куклачевы – о театре кошек

"Интервью": Диана Гурцкая и Константин Кучеренко – о семье и песнях

"Интервью": Виктор и Василий Рыбины – о том, почему "Дюна" не хочет собирать стадион

"Интервью": Алена Яковлева и Мария Козакова – о работе в кино и театре

"Откройте, Давид": Екатерина Гусева

Трейлер сериала "Гарри Поттер" вышел с русской озвучкой

Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел с русской озвучкой

"М24 х Московская неделя моды": финальные показы прошли в Манеже

В джаз-клубе Игоря Бутмана 9 октября выступит его оркестр. Коллектив два десятилетия представляет Россию на мировых фестивалях и выступает с известными джазовыми музыкантами.

В кинотеатрах покажут приключенческий фильм "Как Иван в сказку попал" о мальчике, который оказывается в волшебном мире и проходит испытания, чтобы вернуться домой.

В Театре Маяковского зрители увидят спектакль "Дядя Ваня". Ранее театр ставил "Вишневый сад", "Чайку" и "Три сестры", а эту пьесу покажут впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕкатерина Ефимцева

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика