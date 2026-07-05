Художники вывозят работы из затопленной галереи Омельченко в другие арт-пространства

В центре Москвы затопило галерею Омельченко. В здании в Староконюшенном переулке прорвало трубу, и вода хлынула в выставочные залы. В результате пострадала часть картин. Сейчас работы перевозят в соседние галереи, а некоторые произведения забирают сами художники.

Как рассказал владелец пространства Юрий Омельченко, авария произошла около 06:00. По его словам, коммунальные службы уже откачали воду. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.