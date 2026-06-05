Производительность труда в России выросла на 7,4% за последние 5 лет

Производительность труда в России за последние 5 лет выросла на 7,4%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, этот показатель в России растет быстрее, чем в Германии, Бразилии, Канаде и Южной Корее. Заявление прозвучало в ходе профильной сессии форума, посвященной вопросам экономики и повышения эффективности труда.

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