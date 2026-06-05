Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 15:30

Экономика

Производительность труда в России выросла на 7,4% за последние 5 лет

Производительность труда в России выросла на 7,4% за последние 5 лет

Правительство Москвы заключило 12 соглашений на ПМЭФ-2026

Москва стала лидером национального инвестиционного рейтинга

Вице-премьер Новак обозначил главные факторы роста российской экономики

Импортные товары до 17 тысяч рублей будут облагаться налогом в России

Вопросы производительности труда обсудят на ПМЭФ

Глава Минэнерго на ПМЭФ анонсировал подписание соглашений с нефтяными компаниями

Налог на импортные товары с маркетплейсов в РФ должен уравнять продавцов

Посетителей ПМЭФ угостили мороженым с белыми грибами и топпингом из кваса

Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Производительность труда в России за последние 5 лет выросла на 7,4%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, этот показатель в России растет быстрее, чем в Германии, Бразилии, Канаде и Южной Корее. Заявление прозвучало в ходе профильной сессии форума, посвященной вопросам экономики и повышения эффективности труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: ПМЭФ-2026
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика