Российская теннисистка Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в Париже. Она уверенно обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1 и 6:3.

Соперницей Андреевой в решающем матче станет польская квалифаер Майя Хвалиньская, которая победила Диану Шнайдер.

Эксперты отмечают, что выход Андреевой в финал является одним из самых ярких российских теннисных прорывов последних лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.