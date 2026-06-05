05 июня, 07:00Спорт
Российская теннисистка Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в Париже. Она уверенно обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1 и 6:3.
Соперницей Андреевой в решающем матче станет польская квалифаер Майя Хвалиньская, которая победила Диану Шнайдер.
Эксперты отмечают, что выход Андреевой в финал является одним из самых ярких российских теннисных прорывов последних лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.