Москвичку возмутил счет ЦСКА на 60 тысяч рублей за выход детей на поле

Москвичку возмутил счет ЦСКА за возможность вывести детей на поле перед матчем. Футбольный клуб запросил 20 тысяч рублей за одного ребенка, поэтому за троих сыновей многодетной маме пришлось бы заплатить 60 тысяч рублей.

В ЦСКА пояснили, что вывод детей на поле входит в перечень платных услуг и пользоваться ей можно по желанию. Представители клуба отметили, что средства от дополнительных услуг направляют в том числе на развитие детского сектора и работу с болельщиками с инвалидностью.

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