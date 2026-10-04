04 октября, 23:15Спорт
Москвичку возмутил счет ЦСКА на 60 тысяч рублей за выход детей на поле
Москвичку возмутил счет ЦСКА за возможность вывести детей на поле перед матчем. Футбольный клуб запросил 20 тысяч рублей за одного ребенка, поэтому за троих сыновей многодетной маме пришлось бы заплатить 60 тысяч рублей.
В ЦСКА пояснили, что вывод детей на поле входит в перечень платных услуг и пользоваться ей можно по желанию. Представители клуба отметили, что средства от дополнительных услуг направляют в том числе на развитие детского сектора и работу с болельщиками с инвалидностью.
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