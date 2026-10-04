Сборная России разгромила Намибию со счетом 6:0 в Екатеринбурге

Сборная России разгромила команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче в Екатеринбурге. Команда Валерия Карпина забила большинство голов во втором тайме.

Перед матчем у стадиона выступила группа "Земляне", а в чаше арены публику разогревала Юлия Чичерина. Так отметили 40 лет Свердловского рок клуба, известного группами "Чайф", "Наутилус Помпилиус" и "Агата Кристи".

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