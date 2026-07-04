Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

На 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. Несколько поколений зрителей узнали и полюбили ее благодаря фильмам, спектаклям, концертам.

На счету актрисы более 20 киноролей. Самые известные в фильмах – "Вечный зов", "Карнавал", а также в сериале "Кармелита". Всю творческую жизнь Жемчужная была связана с театром "Ромэн". Причиной смерти стала тромбоэмбалия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.