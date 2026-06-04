04 июня, 18:30Культура
Стенд "Родной Север" представили на ПМЭФ-2026
Стенд "Родной Север" представили на Петербургском международном экономическом форуме. Экспозицию выполнили в форме традиционного жилища оленеводов и посвятили культуре коренных народов Крайнего Севера.
Гости форума могут познакомиться с мифами и легендами хантов, манси, ненцев и селькупов. Для создания проекта авторы использовали цифровую графику, ручную покадровую анимацию и современные технологии визуализации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.