Турция и Египет остаются популярными направлениями для отдыха за границей среди россиян

Абхазия, Черногория, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Индонезия остаются популярными направлениями для отдыха за границей среди россиян. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, география путешествий продолжает меняться. Многие туристы выбирают и курорты внутри страны. На чем можно сэкономить бюджет? Почему туристический поток в Сочи такой маленький?

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