Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" Бирюлевской линии, сообщил Сергей Собянин. Щиту "Елена" предстоит пройти почти 1,5 километра под действующими тупиками соседних линий, железнодорожными путями и платформой МЦК. Это уже пятый тоннель, который начали прокладывать для Бирюлевской линии.

"В рамках развития улично-дорожной сети Молжаниновского района появится около 5 километров новых дорог. Сначала продлят Лужскую улицу вдоль МЦД-3 построят проезд от станции Новоподрезково, вдоль жилых домов реконструируют улиц Синявинской и 2-й Подрезковской. На втором этапе модернизируют развязку на Ленинградском шоссе: построят новые заезды и выезды на магистраль при движении в сторону Москвы и области, а также путепровод и прилегающую улично-дорожную сеть в районе поселка Черкизово", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках масштабного обновления Ленинградского вокзала его украсили уникальным панно площадью более 800 квадратных метров. На нем изобразили достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, литературных и мифических персонажей.