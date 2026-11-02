"Литературный рейв" в Ленинской библиотеке спровоцировал скандал в соцсетях

Ленинская библиотека устроила техно-рейв в читальном зале. Тысячи гостей заполнили 3 танцевальные площадки прямо в книжных залах. Стены окрасились в неоновые цвета, стеллажи "разрезали" лучи светомузыки.

В комментариях в соцсетях мнения пользователей о рейве разделились на два лагеря. Одни посчитали, что такие мероприятия лишь привлекают тусовщиков. Другие оказались в восторге, полагая, что никакого осквернения библиотеки в этом нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.