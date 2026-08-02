Новости регионов: в Приморье под колесами иномарки рухнул мост

В Приморье под колесами иномарки рухнул мост. Автомобиль повис на остатках конструкции, капот оказался в реке. За рулем машины находилась девушка. Водителю на помощь пришли сотрудники МЧС и местные жители. Ее удалось спасти. После происшествия движение по мосту полностью закрыли. Сейчас попасть в село Новороссия можно по объездному маршруту через ТиНАО. Ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения. Инцидент находится на контроле у прокуратуры

Единственный в России "Парк слонов" открылся в Сочи. Сюда на время отпуска ежегодно приезжают цирковые звезды Претти, Марго и Одри. На радость посетителей, слоны набирают воду в хоботы и поливают туристов, резвятся в воде и едят траву на поляне. Основатель необычного парка цирковой артист Андрей Дементьев-Корнилов. Он рассказал, что в рационе у серых гигантов – фрукты, овощи, сочная трава, корм и сушки. В день каждый питомец съедает около 150 килограммов, а за неделю на всех уходит 3 тонны разнообразной еды. Парк создан при поддержке Российской государственной цирковой компании. Местный субтропический климат идеально подходит индийским слонам и максимально близок к их естественной среде обитания.

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