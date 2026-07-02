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02 июля, 23:00

Спорт

Овечкин останется в "Вашингтоне" еще на сезон

Овечкин останется в "Вашингтоне" еще на сезон

Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" еще на один сезон

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Хоккеист Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном". Новый сезон станет для него 21-м в НХЛ. Он выразил руководству клуба свою благодарность и отметил, что готов бороться за победу.

Кроме того, Овечкин, который уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф: сейчас у него 1 006 шайб против 1 016 шайб канадского игрока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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