Овечкин останется в "Вашингтоне" еще на сезон

Хоккеист Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном". Новый сезон станет для него 21-м в НХЛ. Он выразил руководству клуба свою благодарность и отметил, что готов бороться за победу.

Кроме того, Овечкин, который уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф: сейчас у него 1 006 шайб против 1 016 шайб канадского игрока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

