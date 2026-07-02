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02 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 июля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 июля

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На Москву надвигается циклон, который принесет ливни: за три дня может выпасть до четырех ведер воды на квадратный метр. В некоторых районах уже прошли кратковременные дожди, однако окончательно погода испортится к выходным, 4 и 5 июля.

В субботу на севере Москвы временно изменятся маршруты трамваев из-за ремонта путей. Они не будут ходить до станции метро "Сокол" и МЦД Коптево. Пассажирам рекомендовано пользоваться автобусами или альтернативными трамвайными маршрутами, подробную схему можно найти на сайте Дептранса.

Правительство РФ готовит меры для стабилизации ситуации с топливом, особенно в регионах без крупных нефтяных компаний. Специалисты анализируют запасы бензина и дизеля, а также логистические маршруты. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить конкретные предложения к следующему заседанию, хотя ранее он заявлял, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а локальные перебои устраняются ежедневно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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