Эксперт заявил, что решения Верховного суда по "схеме Долиной" не изменят законодательство

Решения Верховного суда РФ по "схеме Долиной" пока не являются основанием для изменений в законодательстве. Об этом заявил основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По словам эксперта, документы прежде всего подготовлены для четкого разъяснения судам низших инстанций схемы взаимодействия со сторонами в спорах.

В пресс-службе Верховного суда отметили, что заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания ее недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение покупателя, а также наличие у него возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал продавец. При этом суд должен предоставить обеим сторонам равный объем защиты.

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