02 июня, 16:20События
Организаторы рассказали о программе XII книжного фестиваля "Красная площадь"
С 4 по 7 июня в столице пройдет XII книжный фестиваль "Красная площадь". Масштабный литературный праздник объединит около 400 издателей со всей России. В этот раз книги заполнят все пространство площади – от собора Василия Блаженного до Исторического музея.
Какие новинки представят издательства в этом году? Какая программа ждет гостей на "Главной сцене" и других тематических площадках?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин;
- заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению XII книжного фестиваля "Красная площадь", директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев;
- программный директор "Главной сцены" фестиваля Полина Васильева;
- куратор шатра "Поэзия" Влад Маленко;
- куратор Фестиваля национальных литератур Максим Амелин.