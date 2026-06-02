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Новости

02 июня, 16:20

События

Организаторы рассказали о программе XII книжного фестиваля "Красная площадь"

Организаторы рассказали о программе XII книжного фестиваля "Красная площадь"

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С 4 по 7 июня в столице пройдет XII книжный фестиваль "Красная площадь". Масштабный литературный праздник объединит около 400 издателей со всей России. В этот раз книги заполнят все пространство площади – от собора Василия Блаженного до Исторического музея.

Какие новинки представят издательства в этом году? Какая программа ждет гостей на "Главной сцене" и других тематических площадках?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин;
  • заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению XII книжного фестиваля "Красная площадь", директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев;
  • программный директор "Главной сцены" фестиваля Полина Васильева;
  • куратор шатра "Поэзия" Влад Маленко;
  • куратор Фестиваля национальных литератур Максим Амелин.
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