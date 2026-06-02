Организаторы рассказали о программе XII книжного фестиваля "Красная площадь"

С 4 по 7 июня в столице пройдет XII книжный фестиваль "Красная площадь". Масштабный литературный праздник объединит около 400 издателей со всей России. В этот раз книги заполнят все пространство площади – от собора Василия Блаженного до Исторического музея.

Какие новинки представят издательства в этом году? Какая программа ждет гостей на "Главной сцене" и других тематических площадках?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали: