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02 июня, 16:30

Технологии

Эксперт заявил, что продукция Apple рано или поздно начнет работать на сетях 5G в России

Эксперт заявил, что продукция Apple рано или поздно начнет работать на сетях 5G в России

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Продукция Apple рано или поздно начнет работать на сетях 5G в России, но это займет время. Об этом рассказал эксперт по технологиям Павел Мясоедов. По его словам, запуск сотовой связи пятого поколения возможен уже в ближайшие месяцы в других странах мира.

Технология позволяет передавать большие объемы информации на коротком расстоянии. Последние несколько лет компания идет навстречу регуляторам и партнерам, чтобы сохранить российскую аудиторию. Надеяться на то, что все начнет работать на iPhone сразу, не приходится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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