Туристы попали в сильную жару на курортах Турции

Туристы в Турции столкнулись с сильной жарой на Средиземноморском побережье. Высокие температуры фиксируют на популярных курортах, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе синоптики прогнозируют до 40 градусов в дневные часы, а высокая влажность усилит ощущение зноя.

Климатологи предупреждают, что аномальная жара может побить многолетние рекорды. По их прогнозам, Турция продолжит нагреваться, а летний сезон станет более продолжительным и будет затрагивать осенние месяцы. Туристам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце.

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