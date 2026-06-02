Куратор выставки Эрнста Неизвестного заявила об отсутствии информации о подделках

Внешний куратор выставки работ Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее заявила, что не располагает информацией о возможных подделках. По ее словам, она выступала приглашенным куратором и не выполняла экспертных функций при подготовке экспозиции.

В самой Третьяковской галерее сообщили, что проинформированы о расследовании. При этом главным остается вопрос, каким образом поддельные работы могли попасть на выставку и пройти предусмотренные процедуры проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.