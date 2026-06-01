В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 июня

Наиболее плотный трафик 1 июня наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В течение дня локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте и в центре города в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются заторы по направлению в область на радиальных трассах. Движение могут осложнить строительные работы на 2‑м Волоколамском путепроводе и на шоссе Энтузиастов, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.