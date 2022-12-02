"Программа наших передач": "В гостях у сказки"

Юная актриса Настя Зуева глядела на великого Константина Станиславского с замиранием сердца. Надежда, что режиссер посмотрит в ее сторону, была несбыточной. Но Константин Сергеевич ее увидел и весело произнес: "Ух, ты какая! Играй старушек – у тебя получится!"

В жизни Народной артистки СССР Анастасии Зуевой было немало блестящих ролей – и в театре, и в кино. Но именно персонажи старушек принесли ей всенародную любовь. Лукавая бабушка в кокошнике из сказочной серии Александра Роу обрамляла своими появлениями не только "Морозко", "Варвару-красу, длинную косу" и "Огонь, воду и медные трубы", но и каждый показ телепрограммы "В гостях у сказки". Об этом – в "Программе наших передач".