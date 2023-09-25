"Мой район. Обратная связь": в столице привели в порядок Марьинские пруды

На юго-востоке столицы привели в порядок Марьинские пруды. Там облагородили 16 прудов-регуляторов. Они представляют собой каскад из водоемов, которые защищают жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней.

Марьинские пруды оборудовали еще во время застройки района в 1977 году. Специалисты комплекса городского хозяйства очистили водоемы от накопившегося ила, отремонтировали водопропускные сооружения, а еще привели в порядок береговые полосы и 15 пешеходных мостов через пруды.

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