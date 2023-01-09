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"Мой район. Обратная связь": каток возле стадиона "Локомотив"

"Мой район. Обратная связь": каток возле стадиона "Локомотив"

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В этом сезоне возле стадиона "Локомотив" открылся каток. Он находится в одной минуте от станции столичного метро "Черкизовская". Каток называется "Локо Лед". В 2023 году он стал в три раза больше.

Там работают две площадки – с искусственным льдом, площадью более тысячи квадратных метров, и натуральным. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров.

Для посетителей работает прокат коньков и камера хранения, также там можно заточить свои коньки. Для маленьких детей можно взять в аренду специальных пингвинчиков для детского катания, которые помогут научиться стоять на льду. Кроме того, на катке расположены точки питания с горячими напитками и хот-догами.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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