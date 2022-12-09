"Мой район. Обратная связь": более 80 гектаров благоустроено на Ленинском проспекте

Завершилось комплексное благоустройство территории Ленинского проспекта, от проезда Апакова до Университетского проспекта. Приведено в порядок пространство площадью более 80 гектаров.

Обновлены скверы на улице академика Петровского, академика Зелинского и площадка перед универмагом "Москва". Заменены тротуары, установлены уличные торшеры и созданы зоны отдыха с лавочками.

Проложен новый пешеходный маршрут от метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова. Кроме того, обустроены удобные парковки.