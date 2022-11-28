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"Мой район. Обратная связь": на Ленинском проспекте приступили к высадке деревьев

"Мой район. Обратная связь": на Ленинском проспекте приступили к высадке деревьев

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На Ленинском проспекте в данный момент идет высадка деревьев. На участке от проезда Апакова до Университетского проспекта появятся почти 400 саженцев. Среди них – вязы, декоративные яблони, клены и дубы. Их выбрали не случайно, все дело в их хорошей адаптации к условиям мегаполиса. Деревья высаживают не только вдоль магистрали, но и в прилегающих скверах и на разделительной полосе.

Специалисты заранее подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Они защитят корни от гниения и обеспечат необходимую вентиляцию.

Работы по озеленению пройдут также на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе. Кроме того, деревья высадят на улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского и Березовой аллее. Всего в городе появятся около пяти тысяч новых деревьев.

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Сюжет: "Мой район"
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