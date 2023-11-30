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Новости

30 ноября, 00:30

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"Мой район. Навигатор": более 400 тыс машин ежедневно проезжают по МСД

"Мой район. Навигатор": более 400 тыс машин ежедневно проезжают по МСД

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Ежедневно по Московскому скоростному диаметру (МСД) проезжают более 400 тысяч машин. Автомобилисты экономят время, в том числе и на Юго-Восточной хорде, которую открыли в сентябре.

Южный участок МСД соединяет крупные автомобильные магистрали города и разгружает около 40 районов столицы. На данный момент на южном направлении МСД достраивают последний участок, там возводят четыре эстакады, два тоннеля и мост через реку Битца.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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