"Мой район. Навигатор": более 400 тыс машин ежедневно проезжают по МСД

Ежедневно по Московскому скоростному диаметру (МСД) проезжают более 400 тысяч машин. Автомобилисты экономят время, в том числе и на Юго-Восточной хорде, которую открыли в сентябре.

Южный участок МСД соединяет крупные автомобильные магистрали города и разгружает около 40 районов столицы. На данный момент на южном направлении МСД достраивают последний участок, там возводят четыре эстакады, два тоннеля и мост через реку Битца.

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