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11 ноября, 03:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новые электросуда прибыли в Москву из Петербурга

"Мой район. Навигатор": новые электросуда прибыли в Москву из Петербурга

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Речные трамвайчики пополнили парк электросудов Москвы. Они шли с вефри под Санкт-Петербургом около двух недель. Сейчас транспорт проходит ходовые и швартовые испытания. Только после их окончания суда выйдут на регулярные маршруты.

Первый из них берет начало от причала "Сердце столицы" до Киевского вокзала. А второй проходит от Печатников до Автозаводского моста. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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