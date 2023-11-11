"Мой район. Навигатор": новые электросуда прибыли в Москву из Петербурга

Речные трамвайчики пополнили парк электросудов Москвы. Они шли с вефри под Санкт-Петербургом около двух недель. Сейчас транспорт проходит ходовые и швартовые испытания. Только после их окончания суда выйдут на регулярные маршруты.

Первый из них берет начало от причала "Сердце столицы" до Киевского вокзала. А второй проходит от Печатников до Автозаводского моста. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".