Проезд по карте "Тройка" правильно закрывают 95% пассажиров МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оплачивают проезд и правильно закрывают поездку по карте "Тройка" на Московских центральных диаметрах 95% пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Москвичам напомнили, что прикладывать карту к турникету необходимо на входе и выходе со станции для того, чтобы поездка считалась закрытой. После этого можно будет совершить бесплатную пересадку.

"Но остаются те, кто не закрывает свою поездку на МЦД. В этом случае карту "Тройка" блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной", – говорится в сообщении.

Цена поездки по билету "Кошелек" в "Центральной" зоне составляет 54 рубля, в "Пригороде" поездка стоит 71 рубль. В стоимость включена пересадка на станции метро, Московского центрального кольца и МЦД. Всего в диаметрах располагается свыше 100 вариантов пересадок.

Ранее стало известно, что 147 поездов модели "Москва-2020" были оснащены улучшенной линейной навигацией. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые такие поезда с навигационными экранами запустили в метро в октябре прошлого года. По его словам, нововведение было одобрено пассажирами.

С помощью таких табло пассажиры могут увидеть, в каком вагоне едут, посмотреть время до прибытия на другие станции. Они также показывают, в какой стороне находится необходимый выход или пересадка.

Московское метро почти за 90 лет своей истории прошло большой путь развития