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10 ноября, 15:15

Транспорт

Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной

Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной

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Разблокировка карты "Тройка" для поездок по МЦД скоро станет платной. Об этом сообщили в Дептрансе.

Заблокировать карту могут пассажиру, который на выходе со станции не валидирует "Тройку", а значит, не закрывает поездку. Для разблокировки нужно обратиться в железнодорожную кассу.

Пока данная услуга бесплатная, однако дату перевода опции в число платных не называют. В отличие от поездок в метро, на МЦД "Тройку" нужно прикладывать как на входе, так и на выходе, после этого поездка считается оплаченной. Также пассажиры получают возможность сделать бесплатную пересадку на метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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