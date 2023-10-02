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02 октября, 02:30

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"Мой район. Навигатор": благоустройство завершилось у станции "Нагатинский Затон" в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершилось у станции "Нагатинский Затон" в Москве

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Благоустройство территории у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро завершили в Москве. Пространство сделали комфортным для пешеходов, которых с открытием станции заметно прибавилось.

По итогам благоустройства расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, улучшили уличное освещение и озеленили территорию.

Площадь пешеходной зоны превысила 11,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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