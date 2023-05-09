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"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют
В ледовом дворце "Крылатское" сделают капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длинной в 400 метров.
Ранее во дворце проводили всероссийские и международные соревнования. Во время пандемии ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь, в котором прошли лечение более 33 тысяч пациентов.
В марте 2022 года эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась и госпиталь закрыли.
После ремонта дворец станет современным и комфортным как для спортсменов, так и для зрителей. Отмечается, что внутри было заменено освещение и демонтированы старые инженерные сети.
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