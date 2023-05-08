11:58Транспорт
Более 70 сотрудников ЦОМП будут дежурить на станциях метро в День Победы
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Ситуационные изменения произойдут в работе Московского метрополитена в День Победы, 9 мая. На дежурство выйдут более 70 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.
"Если нужный выход будет закрыт, то инспектор подскажет, где можно найти ближайший. Инспектор может пройти часть пути вместе с пассажиром, в пределах станции дежурства", – говорится в сообщении.
По словам заммэра Максима Ликсутова, инспекторы начнут работать на 45 станциях метро и 3 станциях Московского центрального кольца.
До этого говорилось, что несколько станций Московского метрополитена в центре столицы будут закрыты для пассажиров на выход 9 мая. Также москвичей предупредили о возможных изменениях в работе станций "Маяковская", "Пушкинская", "Лубянка", "Тверская", "Чеховская" и "Китай-город".
Ранее сообщалось, что в связи с проведением городских мероприятий доступ к сервисам аренды автомобилей будет ограничен в центре Москвы до 10 мая. Дептранс призвал обратить внимание на рекомендации операторов каршеринговых сервисов.
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая
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