Более 70 сотрудников ЦОМП будут дежурить на станциях метро в День Победы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ситуационные изменения произойдут в работе Московского метрополитена в День Победы, 9 мая. На дежурство выйдут более 70 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

"Если нужный выход будет закрыт, то инспектор подскажет, где можно найти ближайший. Инспектор может пройти часть пути вместе с пассажиром, в пределах станции дежурства", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Максима Ликсутова, инспекторы начнут работать на 45 станциях метро и 3 станциях Московского центрального кольца.

До этого говорилось, что несколько станций Московского метрополитена в центре столицы будут закрыты для пассажиров на выход 9 мая. Также москвичей предупредили о возможных изменениях в работе станций "Маяковская", "Пушкинская", "Лубянка", "Тверская", "Чеховская" и "Китай-город".

Ранее сообщалось, что в связи с проведением городских мероприятий доступ к сервисам аренды автомобилей будет ограничен в центре Москвы до 10 мая. Дептранс призвал обратить внимание на рекомендации операторов каршеринговых сервисов.

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