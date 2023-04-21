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Культура

"Юмор на все времена": Ольга Аросева

"Юмор на все времена": Ольга Аросева

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Невероятно обаятельная, с отменным чувством юмора, Ольга Аросева сыграла не одну запоминающуюся комедийную роль. Однако зачастую гастроли театра Сатиры, в котором она служила, были "на выживание".

Что помогало актрисе в сложных ситуациях? Как она смогла завоевать сердца зрителей, не имея профессионального театрального образования? И почему актриса поссорилась с режиссером Валентином Плучеком? Подробнее – в программе "Юмор на все времена".

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Программа: Юмор на все времена
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