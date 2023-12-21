"Тайны нашей эстрады": братство трех поэтов

Игорь Шаферан, Михаил Танич и Леонид Дербенев написали про любовь десятки песен, большинство из которых стали шлягерами. Каждый из поэтов и сам по себе мог считаться звездой советской эстрады. Но они еще и создавали тандемы.

Как Игорь Шаферан и Михаил Танич переквалифицировались из грибников в соавторы? Что заставило главных хитмейкеров советской эстрады создать свое уникальное братство? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".