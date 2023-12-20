"Сити": топ-3 выставки в Москве

Команда "Сити" сделала подборку из топ-3 актуальных выставок в Москве. На третьем месте – выставка "Зима, и все опять впервые" в Фонде культуры "Екатерина".

Серебро рейтинг у экспозиции "От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми" в Третьяковской галерее. На вершине рейтинга расположилась выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков" в Пушкинском музее. Подробнее – в программе "Сити".