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20 декабря, 13:50

Культура

"Сити": топ-3 выставки в Москве

"Сити": топ-3 выставки в Москве

Более 170 тыс человек посетили павильон "Атом" на ВДНХ за месяц работы

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Москвичам представили культурную программу на 20 декабря

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Команда "Сити" сделала подборку из топ-3 актуальных выставок в Москве. На третьем месте – выставка "Зима, и все опять впервые" в Фонде культуры "Екатерина".

Серебро рейтинг у экспозиции "От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми" в Третьяковской галерее. На вершине рейтинга расположилась выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков" в Пушкинском музее. Подробнее – в программе "Сити".

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