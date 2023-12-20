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20 декабря, 10:40

Культура

"Тайны нашей эстрады": "По морозу босиком к милому ходила..."

"Тайны нашей эстрады": "По морозу босиком к милому ходила..."

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Лидию Русланову можно по праву считать самой первой эстрадной звездой Советского Союза. Она была нищей сиротой, которая смогла завоевать сердца миллионов советских слушателей.

В ее жизни была не только зрительская любовь. Она мечтала о настоящей семье и смогла построить своё счастье, которое оказалось совсем недолгим.

Почему третий брак певицы обернулся трагедией? И зачем Лидия Русланова сама предложила себя в жены генералу? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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