20 декабря, 10:40Культура
"Тайны нашей эстрады": "По морозу босиком к милому ходила..."
Лидию Русланову можно по праву считать самой первой эстрадной звездой Советского Союза. Она была нищей сиротой, которая смогла завоевать сердца миллионов советских слушателей.
В ее жизни была не только зрительская любовь. Она мечтала о настоящей семье и смогла построить своё счастье, которое оказалось совсем недолгим.
Почему третий брак певицы обернулся трагедией? И зачем Лидия Русланова сама предложила себя в жены генералу? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады