"Мослекторий": Евгений Цуркан – о книге "Алиса в стране чудес"

"Алиса в стране чудес" – книга для тех, кто умеет читать между строк или что скрывается за совсем не детским произведением? Можно ли помнить будущее, если оно еще не наступило? Что в этой сказке может напугать детей и разочаровать взрослых?

И как понимать это произведение, если законы логики здесь не работают? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" рассказал кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Цуркан.