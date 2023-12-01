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Новости

01 декабря, 01:00

Общество

"Мослекторий": Евгений Цуркан – о книге "Алиса в стране чудес"

"Мослекторий": Евгений Цуркан – о книге "Алиса в стране чудес"

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"Алиса в стране чудес" – книга для тех, кто умеет читать между строк или что скрывается за совсем не детским произведением? Можно ли помнить будущее, если оно еще не наступило? Что в этой сказке может напугать детей и разочаровать взрослых?

И как понимать это произведение, если законы логики здесь не работают? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" рассказал кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Цуркан.

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